LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Dujardin continua la sua azione a -150 dal traguardo

13.24 Siamo a meno di 140 chilometri dal traguardo. 
13.21 Ufficialmente ripreso Gregaard. Rimane solo Sandy Dujardin (TotalEnergies) in avanscoperta, con 5'35" sul gruppo. 
13.18 Il gruppo intanto non ha ancora ripreso Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling). 
13.15 Immagine di corsa di quella che fino a poco tempo fa era la coppia di testa: 155km @jonasgregaard s'est relevé et attend le peloton. Il a pris 13 pts pour le classement du @maillotapois, mission accomplie. @jonasgregaard has stopped his effort and is waiting for the peloton. He took 13pts for the KOM ranking, mission

