LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Dujardin con 3'30" sul gruppo a metà gara

14.13 La Trek-Segafredo di Mads Pedersen ha trovato una mano in Lotto Dstny e Soudal-Quick Step, le squadre di Arnaud De Lie e Tim Merlier. 14.10 Siamo adesso a metà gara: 106 km percorsi sui 212 totali. 14.06 Scende progressivamente il margine di Sandy Dujardin (TotalEnergies), ora segnalato a 3'35". 14.02 La TotalEnergies ha scelto per questa Parigi-Nizza uno schieramento tutto per Pierre Latour, al momento diciassettesimo nella generale a 2'12" da Tadej Pogacar. 13.59 Sempre la Trek-Segafredo a fare l'andatura in ...

15h25 Parigi-Nizza, 5a tappa