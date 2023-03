LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 65-51 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | momento magico di Davies | ultimi 5 minuti

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-58 Melli appoggia al vetro il +13. Un minuto e mezzo alla fine. 69-58 Lessort non sbaglia dalla lunetta. 69-57 Tripla di Nunnally. 69-54 Un Brandonclamoroso nell’ultimo quarto. Altro canestro dell’ex Barcellona.quattroal Forum.è in controllo, ma deve completare l’opera. 67-54 Un solo libero per Lessort. 67-53 Non sbaglia Pangos dalla lunetta. 65-53 Due liberi di Exum. 65-51 Incredibile canestro diche domina il duello in post contro Lessort. Il timeout ora lo chiama Obradovic. 63-51 TRIPLA DI BARON! Assist magnifico di. 60-51 Tripla di Exum che dà nuova vita al. 60-48 Exum dalla lunetta ferma il parziale milanese. 60-46 Palla ...