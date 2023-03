LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 23-25, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: buon momento milanese con Pangos e Napier (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 Pangos fa -2. 21-25 Appoggio al vetro di Hines sull’ennesimo assist meraviglioso di Pangos. 19-25 Ancora una palla pazzesca di Pangos per la schiacciata di Melli. 17-25 Bel canestro di Papapetrou. 17-23 Super assist di Pangos che regala un “cioccolatino” a Melli. 15-23 Comodissimo piazzato di LeDay dalla lunetta. 15-21 Bravissimo Ricci che serve Hines e il centro americano appoggia al ferro. 13-21 Bel movimento di LeDay, che segna in rovesciata FINISCE IL PRIMO QUARTO! Milano ha tirato malissimo dall’arco, ma è comunque in partita. Scatenato l’ex Kevin Punter, che sta trascinando l’attacco del Partizan. 13-19 Pazzesco canestro in entrata di Punter, che ha già segnato nove punti. 13-17 PIPPO RICCI! Tripla ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-25fa -2. 21-25 Appoggio al vetro di Hines sull’ennesimo assist meraviglioso di. 19-25 Ancora una palla pazzesca diper la schiacciata di Melli. 17-25 Bel canestro di Papapetrou. 17-23 Super assist diche regala un “cioccolatino” a Melli. 15-23 Comodissimo piazzato di LeDay dalla lunetta. 15-21 Bravissimo Ricci che serve Hines e il centro americano appoggia al ferro. 13-21 Bel movimento di LeDay, che segna in rovesciata FINISCE IL PRIMO QUARTO!ha tirato malissimo dall’arco, ma è comunque in partita. Scatenato l’ex Kevin Punter, che sta trascinando l’attacco del. 13-19 Pazzesco canestro in entrata di Punter, che ha già segnato nove punti. 13-17 PIPPO RICCI! Tripla ...

