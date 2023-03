LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 2-10, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: ottimo inizio dei serbi (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-10 Un solo libero di Melli. Se ne è andata la prima metà del quarto. 2-10 Sottomano mancino di Avramovic. 2-8 Un libero per Lessort. 2-7 Punter scatenato in questo avvio di partita. 2-5 Tap in di Voigtmann. 0-5 Tutto l’immenso talento offensivo di Punter nel segnare in sottomano il +5. 0-3 Dentro il libero di uno degli ex di giornata. 0-2 Punter sblocca il Partizan con il fallo di Voigtmann. Ancora due errori da tre punti per Napier e Baron. Milano sbaglia due conclusioni con Shields, ma in difesa costringe a due infrazioni di 24 secondi l’attacco serbo. 20.30: COMINCIA LA PARTITA! 20.28: Decisione importante di Ettore Messina, che ha scelto Shavon Shields già nel quintetto titolare. 20.25: E’ il momento della presentazione delle due squadre. Bella atmosfera al Forum con il ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-10 Un solo libero di Melli. Se ne è andata la prima metà del quarto. 2-10 Sottomano mancino di Avramovic. 2-8 Un libero per Lessort. 2-7 Punter scatenato in questo avvio di partita. 2-5 Tap in di Voigtmann. 0-5 Tutto l’immenso talento offensivo di Punter nel segnare in sottomano il +5. 0-3 Dentro il libero di uno degli ex di giornata. 0-2 Punter sblocca ilcon il fallo di Voigtmann. Ancora due errori da tre punti per Napier e Baron.sbaglia due conclusioni con Shields, ma in difesa costringe a due infrazioni di 24 secondi l’attacco serbo. 20.30: COMINCIA LA PARTITA! 20.28: Decisione importante di Ettore Messina, che ha scelto Shavon Shields già nel quintetto titolare. 20.25: E’ il momento della presentazione delle due squadre. Bella atmosfera al Forum con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Teodosic è super, la Virtus travolge l'Alba Berlino | Olimpia-Partizan LIVE #eurolega - bball_evo : ??IG LIVE?? Appuntamento post-partita su Instagram per commentare la sfida tra Olimpia Milano e Partizan ? Su Twitte… - infoitsport : Diretta Olimpia Milano-Partizan Belgrado: dove vederla in tv e live streaming - LALAZIOMIA : Coppa Lazio #SerieC2Futsal: Heracles e Sport Olimpia volano ai quarti. Ottavi LIVE - infoitsport : LIVE Valencia-Olimpia Milano 84-88 finale, Eurolega basket 2023 in DIRETTA -