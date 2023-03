LIVE Juventus-Friburgo 1-0, Europa League 2023 in DIRETTA: Di Maria regala la vittoria alla squadra bianconera con un gol di testa (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 22.59 Ecco le pagelle: Juventus (3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 7, Bremer 7, Alex Sandro 6 (23? Bonucci 6); Cuadrado 6, Miretti 5 (46? Fagioli 6), Locatelli 7, Rabiot 6.5, Kostic 7 (77? Kean 6.5); Di Maria 8; Vlahovic 5 (66? Chiesa 6). All. Allegri 6. Friburgo (3-4-3): Flekken 7; Sildillia 5, Ginter 6, Lienhart 5 (67? Gulde 6); Kubler 5, Eggestein 5 (58? Keitel 6), Hofler 5, Gunter 6; Sallai 5 (58? Doan 6), Holer 6 (88? Gregoritsch 6), Grifo 6. All. Streich 5. 22.58 Juventus che vince la partita ma perde due uomini per infortunio Alex Sandro nel primo tempo per un problema muscolare e Chiesa per un disturbo al ginocchio. Di Maria ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.59 Ecco le pagelle:(3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 7, Bremer 7, Alex Sandro 6 (23? Bonucci 6); Cuadrado 6, Miretti 5 (46? Fagioli 6), Locatelli 7, Rabiot 6.5, Kostic 7 (77? Kean 6.5); Di8; Vlahovic 5 (66? Chiesa 6). All. Allegri 6.(3-4-3): Flekken 7; Sildillia 5, Ginter 6, Lienhart 5 (67? Gulde 6); Kubler 5, Eggestein 5 (58? Keitel 6), Hofler 5, Gunter 6; Si 5 (58? Doan 6), Holer 6 (88? Gregoritsch 6), Grifo 6. All. Streich 5. 22.58che vince la partita ma perde due uomini per infortunio Alex Sandro nel primo tempo per un problema muscolare e Chiesa per un disturbo al ginocchio. Di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ?????? ?????????? ???????????? ?????????????????? @fsitaliane ???????????????????? ???? ?????????????? ?? Obiettivo ????????????! Su @La7tv “Coppa Italia Live”… - GiovaAlbanese : Continassa: allenamento in corso. Aggregati Barrenechea, Della Valle, Nonge, Ripani, Rouhi e Yildiz. Assenti Soulé… - GiovaAlbanese : Continassa: prove di #Juventus in vista della Roma. E in campo con i compagni c'è anche #Miretti LIVE ??… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: La testata di #DiMaria manda a tappeto il Friburgo: 1-0 Juve, ma che rischio su Holer! Ansia #Chiesa #JuveFriburgo https://t… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS-FRIBURGO 1-0 - FINISCE QUI: Di Maria trascina la Juve! Infortuni per Chiesa e Alex Sandro, tra s… -