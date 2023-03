LIVE Juventus-Friburgo 1-0, Europa League 2023 in DIRETTA: dentro Kean! (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? Chiesa sta solamente in campo, praticamente la Juve è in dieci. 86? Chiesa rientra, vuole riprovarci. 84? Ghiaccio sul ginocchio, il ragazzo è preoccupato ma esce sulle sue gambe. 82? Problema fisico per Chiesa, probabilmente di natura muscolare. 80? Kean di testa non riesce a dare forza. 78? Fuori Kostic, dentro Kean nella Juventus. 76? Sta per entrare Kean nella Juventus. 74? Friburgo che si riversa tutto nell’area di rigore dei bianconeri. 72? Juventus che abbassa pericolosamente il baricentro ancora una volta. 70? Possesso palla continuo dei bianconeri. 68? Chiesa farà la prima punta. 66? Fuori Vlahovic, dentro Chiesa nella Juventus. 64? Si scaldano gli uomini della panchina ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88? Chiesa sta solamente in campo, praticamente la Juve è in dieci. 86? Chiesa rientra, vuole riprovarci. 84? Ghiaccio sul ginocchio, il ragazzo è preoccupato ma esce sulle sue gambe. 82? Problema fisico per Chiesa, probabilmente di natura muscolare. 80? Kean di testa non riesce a dare forza. 78? Fuori Kostic,Kean nella. 76? Sta per entrare Kean nella. 74?che si riversa tutto nell’area di rigore dei bianconeri. 72?che abbassa pericolosamente il baricentro ancora una volta. 70? Possesso palla continuo dei bianconeri. 68? Chiesa farà la prima punta. 66? Fuori Vlahovic,Chiesa nella. 64? Si scaldano gli uomini della panchina ...

