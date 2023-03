LIVE – Juventus-Friburgo 1-0, andata ottavi Europa League 2022/2023 (DIRETTA) (Di giovedì 9 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Juventus-Friburgo, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Alle ore 21:00 di giovedì 9 marzo i bianconeri, reduci dalla esaltante vittoria contro il Nantes per 0-3 che ha significato l’eliminazione di questi ultimi dalla competizione, sfidano i tedeschi, e lo fanno all’Allianz Stadium nel primo dei due atti che mettono in palio i quarti di finale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Juventus-Friburgo 1-0 (53? Di Maria) LE FORMAZIONI UFFICIALI: Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Ladi, match valido per l’deglidi finale di. Alle ore 21:00 di giovedì 9 marzo i bianconeri, reduci dalla esaltante vittoria contro il Nantes per 0-3 che ha significato l’eliminazione di questi ultimi dalla competizione, sfidano i tedeschi, e lo fanno all’Allianz Stadium nel primo dei due atti che mettono in palio i quarti di finale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-0 (53? Di Maria) LE FORMAZIONI UFFICIALI:(3-5-2): Szczesny; Danilo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ?????? ?????????? ???????????? ?????????????????? @fsitaliane ???????????????????? ???? ?????????????? ?? Obiettivo ????????????! Su @La7tv “Coppa Italia Live”… - GiovaAlbanese : Continassa: allenamento in corso. Aggregati Barrenechea, Della Valle, Nonge, Ripani, Rouhi e Yildiz. Assenti Soulé… - GiovaAlbanese : Continassa: prove di #Juventus in vista della Roma. E in campo con i compagni c'è anche #Miretti LIVE ??… - BianconeraNews : EL FIDEOOOOOOO! LA #JUVENTUS LA SBLOCCA ALLO STADIUM: 1-0! #FORZAJUVE #FinoAllaFineForzaJuventus #EuropaLeague - BianconeraNews : La ripresa ha inizio! Cominciano i secondi quarantacinque minuti di #JuventusFriburgo. #FORZAJUVE… -