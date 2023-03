LIVE Juventus-Friburgo 0-0, Europa League 2023 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 Juventus che ci prova, ma risulta molto imprecisa in fase offensiva. Alcuni giocatori risultano sottotono in questa partita, come Miretti e Vlahovic. Alex Sandro abbandona la contesa dopo solo 20 minuti. A tra poco per il secondo tempo. 46? finisce il primo tempo, Juventus-Friburgo 0-0. 45? Di testa Vlahovic non trova la porta, dopo una botta da fuori di Cuadrado. 43? Juventus che sbaglia moltissimo in fase offensiva. 41? Tiro di Miretti che viene respinto dalla difesa tedesca. 39? Friburgo che prova a calare i ritmi. 37? Pressing offensivo della Juventus che vuole provare ad andare in vantaggio prima della fine del primo tempo. 35? Fallo di Bonucci a ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.49che ci prova, ma risulta molto imprecisa in fase offensiva. Alcuni giocatori risultano sottotono in questa partita, come Miretti e Vlahovic. Alex Sandro abbandona la contesa dopo solo 20 minuti. A tra poco per il secondo tempo. 46?iltempo,0-0. 45? Di testa Vlahovic non trova la porta, dopo una botta da fuori di Cuadrado. 43?che sbaglia moltissimo in fase offensiva. 41? Tiro di Miretti che viene respinto dalla difesa tedesca. 39?che prova a calare i ritmi. 37? Pressing offensivo dellache vuole provare ad andare in vantaggio prima della fine deltempo. 35? Fallo di Bonucci a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ?????? ?????????? ???????????? ?????????????????? @fsitaliane ???????????????????? ???? ?????????????? ?? Obiettivo ????????????! Su @La7tv “Coppa Italia Live”… - GiovaAlbanese : Continassa: allenamento in corso. Aggregati Barrenechea, Della Valle, Nonge, Ripani, Rouhi e Yildiz. Assenti Soulé… - GiovaAlbanese : Continassa: prove di #Juventus in vista della Roma. E in campo con i compagni c'è anche #Miretti LIVE ??… - BianconeraNews : Termina a reti bianche il primo tempo tra #Juventus e #Friburgo: come valutate il match? - InterFanTV : #ObiettivoInter del 9/3: Spezia, Porto e Juventus... 10 giorni di fuoco! AUGURI #Inter e #InterFanTV!! Ne parliamo… -