LIVE Juventus-Friburgo 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | Chiesa parte ancora dalla panchina

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Vincenzo Grifo è il giocatore azzurro che hacipato a più goal contando tutte le competizioni. 20.40 Ángel Di María hacipato a sei reti in cinque match giocati con lanelle competizioni europee, arrivati in due occasioni grazie ad una triplo coinvolgimento nei goal come l’ultima contro il Nantes. 20.35 Assente anche Iling oltre De Sciglio per la partita di questa sera, per il primo un problema ad una vecchia cicatrice ma nulla di grave. 20.30 L’altra notizia è che Fabio Miretti torna dal primo minuto dopo l’infortunio subito nella sfida contro la Salernitana. 20.25 La notizia più grande è l’esclusione di Pogba per un ritardo di ieri sera. 20.02 Ecco le formazioni ...