LIVE Italia-Cuba, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: gli azzurri debuttano contro i fenomeni caraibici! (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cuba-Olanda – Italia-Cuba: la presentazione Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d’esordio dell’Italia al World Baseball Classic 2023. Gli azzurri di Mike Piazza cominciano il loro percorso nel girone A, a Taichung, ed è Cuba la prima avversaria che si materializza in questa quinta edizione. Per i Cubani, peraltro, c’è da riscattare un esordio davvero poco felice, visto che l’Olanda è riuscita a mettere insieme un 4-2 che costringe chiaramente i caraibici a dover passare dal confronto con gli azzurri per avere una chiara via ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Olanda –: la presentazione Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match d’esordio dell’al. Glidi Mike Piazza cominciano il loro percorso nel girone A, a Taichung, ed èla prima avversaria che si materializza in questa quinta edizione. Per ini, peraltro, c’è da riscattare un esordio davvero poco felice, visto che l’Olanda è riuscita a mettere insieme un 4-2 che costringe chiaramente i caraibici a dover passare dal confronto con gliper avere una chiara via ...

