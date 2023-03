LIVE Italia-Cuba 6-3, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: epici azzurri, vittoria leggendaria all’extra-inning! (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! ABBIAMO VINTOOOOOOOOOOOOOO!!!! ELIMINATO AL VOLOOOOOOOOOOOOO!!! epiciIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! L’Italia DEI PAISAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA’!!! FAVOLOSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! SI SOGNAAAAAAAAAAAAAAAA!! Gracial in battuta. 0 ball, 1 strike. Despaigne rischia il fuori campo, ma viene eliminato al volo! Secondo eliminato! 0 ball, 1 strike. Singolo di Robert. Guibert segna il punto del 6-3. Ora Cuba ha un uomo in prima base, un eliminato e Despaigne in battuta. Foul di Robert, che aveva colpito fortissimo. Foul. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Foul lunghissimo di Robert. C’è da tremare. Moncada eliminato in prima base, ma Guibert avanza in terza. Tocca a Robert. 15.44 Ci saremmo aspettati Joe Biagini, invece sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! ABBIAMO VINTOOOOOOOOOOOOOO!!!! ELIMINATO AL VOLOOOOOOOOOOOOO!!!IIIIIIIIIIIIIIIIII!!! L’DEI PAISAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA’!!! FAVOLOSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! SI SOGNAAAAAAAAAAAAAAAA!! Gracial in battuta. 0 ball, 1 strike. Despaigne rischia il fuori campo, ma viene eliminato al volo! Secondo eliminato! 0 ball, 1 strike. Singolo di Robert. Guibert segna il punto del 6-3. Oraha un uomo in prima base, un eliminato e Despaigne in battuta. Foul di Robert, che aveva colpito fortissimo. Foul. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Foul lunghissimo di Robert. C’è da tremare. Moncada eliminato in prima base, ma Guibert avanza in terza. Tocca a Robert. 15.44 Ci saremmo aspettati Joe Biagini, invece sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mattz_____ : RT @Haplo_80: ??Torna la Nazionale e la CIT! Si torna in live!!! ??CIT OTTAVI: Italia - Brasile?? ?ore 22.30? ?? - ItalyCoC : RT @Haplo_80: ??Torna la Nazionale e la CIT! Si torna in live!!! ??CIT OTTAVI: Italia - Brasile?? ?ore 22.30? ?? - vinsgallico : RT @tiztr: Puntata spirituale e spiritica stasera a #TabulaRasa, fra un Dio investigatore, nonni centenari che non hanno intenzione di mori… - eudamone_ : RT @FIGCfemminile: ?????? ?????????? ???????????? ?????????????????? @fsitaliane ???????????????????? ???? ?????????????? ?? Obiettivo ????????????! Su @La7tv “Coppa Italia Live” con i… - FIGCfemminile : ?????? ?????????? ???????????? ?????????????????? @fsitaliane ???????????????????? ???? ?????????????? ?? Obiettivo ????????????! Su @La7tv “Coppa Italia Live”… -