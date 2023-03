LIVE Italia-Cuba 2-1, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: gli azzurri si salvano con Joe La Sorsa (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Base ball, Dominic Fletcher avanza in prima base, Pasquantino in seconda. Brett Sullivan in battuta. 3 ball, 0 strike. Lancio pazzo di Moinelo, Pasquantino avanza in seconda base. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Valida di Vinnie Pasquantino, avanza in prima base. Ora Dominic Fletcher. 1 ball, 0 strike. Confermato Moinelo sul monte di lancio per Cuba. 14.38 Vedremo se ora Cuba cambierà nuovamente il pitcher. Per l’Italia Vinnie Pasquantino in battuta. 14.37 L’Italia ha limitato i danni nella parte bassa del settimo inning, concedendo un solo punto a Cuba. Poteva andare molto peggio. STRIKE-OUUUUUUUUUUUUTTTT!!! IMMENSO JOE LA Sorsa! Ci salviamo, Italia-Cuba 2-1 dopo 7 ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABase ball, Dominic Fletcher avanza in prima base, Pasquantino in seconda. Brett Sullivan in battuta. 3 ball, 0 strike. Lancio pazzo di Moinelo, Pasquantino avanza in seconda base. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Valida di Vinnie Pasquantino, avanza in prima base. Ora Dominic Fletcher. 1 ball, 0 strike. Confermato Moinelo sul monte di lancio per. 14.38 Vedremo se oracambierà nuovamente il pitcher. Per l’Vinnie Pasquantino in battuta. 14.37 L’ha limitato i danni nella parte bassa del settimo inning, concedendo un solo punto a. Poteva andare molto peggio. STRIKE-OUUUUUUUUUUUUTTTT!!! IMMENSO JOE LA! Ci salviamo,2-1 dopo 7 ...

