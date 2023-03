LIVE Italia-Cuba 1-0, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: primo punto azzurro nel sesto inning (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Anche Moinelo è un mancino. Entra Livan Moinelo come rilievo. Ennesimo cambio sul monte per Cuba. Finisce qui la partita di Cruz. Valida di Nicky Lopez, avanza in prima base. Ora Ben De Luzio. Non deve avere fretta di ‘girare’, ma stare attento anche al ‘conto’. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Cruz sul monte di lancio. 0 ball, 1 strike. 13.57 Ora andrà in battuta Nicky Lopez, da cui ci aspettiamo qualcosa in più di quello che ha fatto vedere sinora. Italia-Cuba 1-0 dopo 6 inning. Sin qui 5 valide per gli azzurri, 3 per i caraibici. Cespedes eliminato in prima base. Che ingresso per Vinny Nittoli! 0 ball, 1 strike. Strike-out! 2 eliminati per Cuba. Ora Cespedes in battuta. Despaigne sfiora il fuoricampo: per fortuna finisce ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAnche Moinelo è un mancino. Entra Livan Moinelo come rilievo. Ennesimo cambio sul monte per. Finisce qui la partita di Cruz. Valida di Nicky Lopez, avanza in prima base. Ora Ben De Luzio. Non deve avere fretta di ‘girare’, ma stare attento anche al ‘conto’. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Cruz sul monte di lancio. 0 ball, 1 strike. 13.57 Ora andrà in battuta Nicky Lopez, da cui ci aspettiamo qualcosa in più di quello che ha fatto vedere sinora.1-0 dopo 6. Sin qui 5 valide per gli azzurri, 3 per i caraibici. Cespedes eliminato in prima base. Che ingresso per Vinny Nittoli! 0 ball, 1 strike. Strike-out! 2 eliminati per. Ora Cespedes in battuta. Despaigne sfiora il fuoricampo: per fortuna finisce ...

