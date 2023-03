LIVE Italia-Cuba 0-0, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: grande equilibrio dopo 4 inning (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Base ball. Quintana avanza in prima base. Pallante non sembra incisivo come lo era stato in precedenza Harvey. Ora Drake in battuta. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 2 ball, 2 strike. Foul. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Foul. 0 ball, 1 strike. Ora Pallante torna sul monte per affrontare Quintana. Strike-out. Elias ha dominato, chiude con 67 lanci e appena 2 valide concesse. Italia spuntata anche in questo quinto inning. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 65 lanci per Elias, che ora deve comunque terminare il conto. 0 ball, 2 strike 0 ball, 1 strike. De Luzio eliminato al volo, niente da fare. Elias a 62 lanci. Ora Miles Mastrobuoni. 0 ball, 2 strike. Ben De Luzio in battuta. 0 ball, 1 strike. Lopez subito eliminato in prima base. Elias sta giganteggiando. 13.16 Elias (già ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABase ball. Quintana avanza in prima base. Pallante non sembra incisivo come lo era stato in precedenza Harvey. Ora Drake in battuta. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 2 ball, 2 strike. Foul. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Foul. 0 ball, 1 strike. Ora Pallante torna sul monte per affrontare Quintana. Strike-out. Elias ha dominato, chiude con 67 lanci e appena 2 valide concesse.spuntata anche in questo quinto. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 65 lanci per Elias, che ora deve comunque terminare il conto. 0 ball, 2 strike 0 ball, 1 strike. De Luzio eliminato al volo, niente da fare. Elias a 62 lanci. Ora Miles Mastrobuoni. 0 ball, 2 strike. Ben De Luzio in battuta. 0 ball, 1 strike. Lopez subito eliminato in prima base. Elias sta giganteggiando. 13.16 Elias (già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maina_enrica : MARCO MENGONI - 'MI FIDERO' ' (SECONDA ESIBIZIONE ) @ RADIO ITALIA LIVE ... - Radiondarossa : RT @tiztr: Puntata spirituale e spiritica stasera a #TabulaRasa, fra un Dio investigatore, nonni centenari che non hanno intenzione di mori… - Haplo_80 : ??Torna la Nazionale e la CIT! Si torna in live!!! ??CIT OTTAVI: Italia - Brasile?? ?ore 22.30? ??… - davide_garin : @silupescu Io sono in Italia però..sono il proprietario ma non sono lì..ho i ragazzi..ho le telecamera live Manon s… - andrecardoni : RT @tiztr: Puntata spirituale e spiritica stasera a #TabulaRasa, fra un Dio investigatore, nonni centenari che non hanno intenzione di mori… -