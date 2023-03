LIVE Italia-Cuba 0-0, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: difese e lanciatori sugli scudi dopo 5 inning (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Valida di Pasquantino! E’ un singolo, abbiamo due uomini in base e un eliminato. Ora Dominic Fletcher, che sin qui non ha inciso nei turni precedenti. 0 ball, 1 strike. Valente subito eliminato al volo. Gli azzurri dovrebbero lavorare di più sul conto. Vediamo Vinnie Pasquantino, servirebbe una scossa. Valida di Sal Frelick, finalmente! Avanza in prima base. Tocca a John Valente. 1 ball, 1 strike. Rodriguez parte con uno strike. Cuba schiera ora José Rodriguez come rilievo sul monte. Per l’Italia ricomincia il line-up con Sal Frelick, sin qui davvero anonimo. STRIKE-OUT! Grandissimo Pallante, eliminato Moncada e l’Italia si salva ancora! Italia-Cuba 0-0 dopo 5 inning, sinora ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAValida di Pasquantino! E’ un singolo, abbiamo due uomini in base e un eliminato. Ora Dominic Fletcher, che sin qui non ha inciso nei turni precedenti. 0 ball, 1 strike. Valente subito eliminato al volo. Gli azzurri dovrebbero lavorare di più sul conto. Vediamo Vinnie Pasquantino, servirebbe una scossa. Valida di Sal Frelick, finalmente! Avanza in prima base. Tocca a John Valente. 1 ball, 1 strike. Rodriguez parte con uno strike.schiera ora José Rodriguez come rilievo sul monte. Per l’ricomincia il line-up con Sal Frelick, sin qui davvero anonimo. STRIKE-OUT! Grandissimo Pallante, eliminato Moncada e l’si salva ancora!0-0, sinora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... babywithnonamee : RT @HanyuItalia: Cari amici di @DisneyPlusIT @DisneyPlus a nome dei fan ???? di #HANYUYUZURU vi chiediamo di trasmettere live anche in Itali… - ahp68 : RT @tiztr: Puntata spirituale e spiritica stasera a #TabulaRasa, fra un Dio investigatore, nonni centenari che non hanno intenzione di mori… - maina_enrica : MARCO MENGONI - 'MI FIDERO' ' (SECONDA ESIBIZIONE ) @ RADIO ITALIA LIVE ... - Radiondarossa : RT @tiztr: Puntata spirituale e spiritica stasera a #TabulaRasa, fra un Dio investigatore, nonni centenari che non hanno intenzione di mori… - Haplo_80 : ??Torna la Nazionale e la CIT! Si torna in live!!! ??CIT OTTAVI: Italia - Brasile?? ?ore 22.30? ??… -