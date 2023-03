LIVE Fiorentina-Sivasspor sullo 0-0 | Castrovilli prende la traversa con un colpo di tacco!

(Di giovedì 9 marzo 2023)(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Conference League....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 0?-0? ?24' #Bonaventura mette in area di rigore. #Jovic non riesce ad arrivarci. Corner dopo… - FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 0?-0? ?16' Occasione #Fiorentina Lancio lungo di #Igor. Poi #Ikoné serve di interno sinistr… - FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 0?-0? ?14' Occasione #Fiorentina, Traversa di #Castrovilli di tacco! Tutto dopo un cross bel… - FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 0?-0? ?10' Occasione #Fiorentina, #Jovic prova con lo scavetto, ma #Vural attento e para. Tu… - FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 0?-0? ?6' Occasione #Fiorentina, #Dodò ci prova da dentro aerea. Tiro sbilenco Segui la nost… -

... andata degli ottavi di finale di Conference LeagueReduce dalla bella vittoria contro il Milan e dal terzo successo consecutivo in tutte le competizioni, laospita allo stadi 'Artemio ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,e Sivasspor si affrontano per l'andata degli ottavi di finale di Conference League ...All.: Streich Le formazioni ufficiali di- Sivasspor (alle 21) vedi anche Champions League, il Milan ai quarti. Con il Tottenham finisce 0 a 0(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano, ...

22' - Sivasspor che mette la testa in fuori per qualche minuto, ma nessun pericolo per i viola. 17' - Viola che preme continuamente da entrambi i lati, ma non arriva il gol del ...Dopo aver eliminato nettamente il Braga nei playoff, la Fiorentina è alle prese con un nuovo ostacolo turco sulla sua strada dopo l'Istanbul Basaksehir nel girone. Al Franchi arrivano i turchi del Siv ...