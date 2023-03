LIVE Fiorentina-Sivasspor sull'1-0 | turchi in dieci

(Di giovedì 9 marzo 2023)(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Conference League....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 1?-0? ?95' Triplice fischio, Vince la #Fiorentina Segui la nostra diretta testuale ?? - FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 1?-0? ?94' Espulsione #Sivasspor, Rosso per #Gradel Segui la nostra diretta testuale ?? - FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 1?-0? ?86' Occasione #Fiorentina, #Sottil serve #Mandragora in area di rigore. Il centrocamp… - FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 1?-0? ?84' Occasione #Sivasspor, #Charisis vicinissimo al gol. Calcia in area di rigore tutt… - FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 1?-0? ?68' GOL #FIORENTINA, Su un batti e ribatti dagli sviluppi di un corner, #Barak calcia… -

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,e Sivasspor si affrontano per l'andata degli ottavi di finale di Conference League ...All.: Streich Il tabellino di- Sivasspor 1 - 0 () vedi anche Champions League, il Milan ai quarti. Con il Tottenham finisce 0 a 0 69' Barak(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano, ...... andata degli ottavi di finale di Conference LeagueReduce dalla bella vittoria contro il Milan e dal terzo successo consecutivo in tutte le competizioni, laospita allo stadi 'Artemio ...

Diretta Fiorentina - Sivas (1-0) Conference League 2022 - la Repubblica la Repubblica

88' - Cabral manda di prima Sottil nello spazio, il classe '99 mette dentro per Kouame che non ci arriva. 87' - Gradel punta Dodò sulla sinistra e appogia per Njie che ...82' - Fiorentina che gira la palla da destra a sinistra, Cabral si avventa su una palla vagante in area ma si tuffa: giallo per simulazione. 80' - Viola alla ricerca del 2-0, ma ...