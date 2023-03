LIVE Fiorentina-Sivasspor sull'1-0 | entra e segna Barak

(Di giovedì 9 marzo 2023)(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Conference League....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 1?-0? ?68' GOL #FIORENTINA, Su un batti e ribatti dagli sviluppi di un corner, #Barak calcia… - FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 0?-0? ?64' Occasione #Sivasspor, Traversa del #Sivasspor con #Charisis con colpo di testa da… - FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 0?-0? ?61' Ammonizione #Fiorentina, Giallo per Luka #Jovic Segui la nostra diretta testuale ?? - FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 0?-0? ?58' Cambi viola: fuori #Amrabat, #Ikoné e #Castrovilli. Dentro #Sottil, #Barak e… - FiorentinaUno : #FiorentinaSivasspor 0?-0? ?49' Occasione #Sivasspor, #Appindangoyé sbaglia a colpire il pallone in area di rigo… -

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,e Sivasspor si affrontano per l'andata degli ottavi di finale di Conference League ...All.: Streich Il tabellino di- Sivasspor 0 - 0 () vedi anche Champions League, il Milan ai quarti. Con il Tottenham finisce 0 a 0(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano, Dodò, M. ...... andata degli ottavi di finale di Conference LeagueReduce dalla bella vittoria contro il Milan e dal terzo successo consecutivo in tutte le competizioni, laospita allo stadi 'Artemio ...

LIVE – Fiorentina-Sivasspor 0-0 f.p.t. Viola troppo sprecona! Turchi non pervenuti Viola News

76' - Jovic spizza di testa in avanti, palla respinta dai turchi e Gonzalez calcia al volo di destro: palla in curva. 74' - Fiorentina che continua a giocare la palla velocemente, Gonzalez dalla ...Dominio viola nel primo tempo dell'andata degli ottavi di finale di Conference League. La squadra di Italiano ha costruito e sprecato tre nitide palle gol. Protagonista il portiere del Sivasspor Vural ...