LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2023 in DIRETTA: TOMMASO GIACOMEL E’ SECONDO! Primo podio per l’azzurro, trionfa Doll (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42: Bionaz è 16mo al traguardo con un ritardo di 3’38” 17.39: Seguiamo l’ultimo giro di Bionaz che sta andando forte e potrebbe sopravanzare Braunhofer, attualmente 17mo 17.36: Andersen non sbaglia all’ultimo poligono ed è nono 17.35: Nawrath chiude al quarto posto a 1’51” da Doll 17.34: Perrot chiude un’ottima gara al quinto posto a 2’07” dalla testa 17.33: Un errore per Bionaz all’ultimo poligono, è 17mo e se la giocherà con Braunhofer 17.30: Ponsiluoma sesto al traguardo, Kuehn 14mo, Doherty 11mo 17.28: Hartweg con un errore chiude 20mo a 4’24” e dice addio alla Coppa. Al traguardo Braunhofer è 14mo con un errore a 3’48” 17.27: Sbaglia Nawrath!!! GIACOMEL sarà secondo in questa Individuale! 17.25: Nawrath in prossimità dell’ultimo poligono ha 27? di ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42: Bionaz è 16mo al traguardo con un ritardo di 3’38” 17.39: Seguiamo l’ultimo giro di Bionaz che sta andando forte e potrebbe sopravanzare Braunhofer, attualmente 17mo 17.36: Andersen non sbaglia all’ultimo poligono ed è nono 17.35: Nawrath chiude al quarto posto a 1’51” da17.34: Perrot chiude un’ottima gara al quinto posto a 2’07” dalla testa 17.33: Un errore per Bionaz all’ultimo poligono, è 17mo e se la giocherà con Braunhofer 17.30: Ponsiluoma sesto al traguardo, Kuehn 14mo, Doherty 11mo 17.28: Hartweg con un errore chiude 20mo a 4’24” e dice addio alla Coppa. Al traguardo Braunhofer è 14mo con un errore a 3’48” 17.27: Sbaglia Nawrath!!!sarà secondo in questa! 17.25: Nawrath in prossimità dell’ultimo poligono ha 27? di ...

