(Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA 20 KMLE CLASSIFICHE AGGIORNATE DI COPPA DEL MONDO 18.03: La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito e buona serata, appuntamento a sabato per le due staffette 18.00. Completata la lista degli arrivi. Tre podi per l’Italia nello stesso giorno, una giornata così c’è già stata ma bisogna andare molto indietro nel tempo per trovarla. Prima Wierer, seconda Vittozzi nell’femminile, secondonell’17.58: Adesso è ufficiale, 4 italiani a punti. Oltre asecondo, c’è Bionaz 17mo con 3’38” di ritardo, Bruanhofer 19mo con 3’48” di ritardo e Zeni 40mo, con un ritardo di 5’28” 17.54: Bisogna attendere gli ultimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Pronti per tifare azzurri nell'ottava tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Ostersund ???????? Segui le gare LIVE… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA: la Francia fa il vuoto podio lontano per l’Italia -… - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sogna la rimonta su Simon in classifica -… -

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque le azzurre al via: Dorothea ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque gli azzurri al via: Elia Zeni, ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno due gli azzurri al via: Tommaso ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5

LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2023 in DIRETTA: TOMMASO GIACOMEL E’ SECONDO! Primo podio per l’azzurro, trionfa Doll OA Sport

(Corriere Delle Alpi) Biathlon: doppietta Wierer-Vittozzi, Lisa vince la Coppa di specialità LA DIRETTA LIVE DELL’INDIVIDUALE MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.20 LISA VITTOZZI VINCE LA COPPA DEL MONDO SE ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03: La nostra diretta si chiude qui, grazie per averci seguito e buona serata, appuntamento a sabato per le due staffette 18.00. Completata la lista degli ...