LIVE Biathlon, Individuale maschile Oestersund 2023 in DIRETTA: gara incertissima, un errore al secondo poligono per Giacomel (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02: Zero di Bionaz al primo poligono, è ottavo a 16? dalla testa 17.01: Un errore di Kuehn al secondo poligono, Stalder non sbaglia al secondo poligono 16.59: Non sbaglia Eder al terzo poligono ed è quarto 16.58: Christiansen non sbaglia al terzo poligono ed è terzo a 49? dalla testa. Ancora uno zero per Braunhofer, al secondo poligono 16.57: Un errore per Nawrath al primo poligono 16.56: Un altro errore per Dale al terzo poligono 16.55: Rastorgujevs sbaglia al terzo poligono, chi non sbaglia è Doll che ha lo zero dopo tre poligoni e un vantaggio di 40? su ...

