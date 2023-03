LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: doppietta epica! Wierer precede Vittozzi, che fa sua la Coppa del Mondo di specialità! (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Individuale MASCHILE DI Biathlon DALLE 16.20 LA CRONACA DELL’Individuale femminile LE CLASSIFICHE AGGIORNATE VIDEO HIGHLIGHTS E SINTESI: STORICA doppietta Wierer-Vittozzi LISA Vittozzi VINCE LA Coppa DEL Mondo SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 14.48. La Individuale di Oestersund si chiude qui, grande risultato per le due campionesse azzurre! Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16.20 per l’Individuale maschile. A più tardi e buona giornata! 14.47: Nella generale Simon è in testa, Vittozzi sale al secondo posto, ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 16.20 LA CRONACA DELL’LE CLASSIFICHE AGGIORNATE VIDEO HIGHLIGHTS E SINTESI: STORICALISAVINCE LADELSE…TUTTE LE COMBINAZIONI 14.48. Ladisi chiude qui, grande risultato per le due campionesse azzurre! Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16.20 per l’maschile. A più tardi e buona giornata! 14.47: Nella generale Simon è in testa,sale al secondo posto, ...

