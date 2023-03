LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: DELIRIO AZZURRO! Doppietta per l’Italia: vince Wierer, seconda Vittozzi che alza la Coppa (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LISA Vittozzi vince LA Coppa DEL MONDO SE…TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DELL’Individuale MASCHILE DI Biathlon DALLE 16.20 14.48. La Individuale di Oestersund si chiude qui, grande risultato per le due campionesse azzurre! Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16.20 per l’Individuale maschile. A più tardi e buona giornata! 14.47: Nella generale Simon è in testa, Vittozzi sale al secondo posto, Wierer dovrebbe essere al terzo posto di pochissimo davanti ad E. Oeberg 14.45. Si susseguono gli ultimi arrivi: Lisa Vittozzi si aggiudica la Coppa del Mondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALISALADEL MONDO SE…TUTTE LE COMBINAZIONI LADELL’MASCHILE DIDALLE 16.20 14.48. Ladisi chiude qui, grande risultato per le due campionesse azzurre! Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16.20 per l’maschile. A più tardi e buona giornata! 14.47: Nella generale Simon è in testa,sale al secondo posto,dovrebbe essere al terzo posto di pochissimo davanti ad E. Oeberg 14.45. Si susseguono gli ultimi arrivi: Lisasi aggiudica ladel Mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Pronti per tifare azzurri nell'ottava tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Ostersund ???????? Segui le gare LIVE… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA: la Francia fa il vuoto podio lontano per l’Italia -… - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint femminile Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sogna la rimonta su Simon in classifica -… -