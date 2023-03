Lite tra mamme durante una partita di ragazzini | scoppia la rissa sugli spalti

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnadi calcio trasfocia in unatra genitori: è successo oggi pomeriggio a Barano d’Ischia dove si affrontavano la squadra locale e quella dello Sporting Village di Qualiano per un incontro valido per il campionato provinciale Under 14. Mentre in campo il match si è svolto senza particolari problemi, con due sole ammonizioni, sulle gradinate del campo don Luigi Di Iorio le cose sono invece degenerate quando la madre di un calciatore baranese ha ripreso quella di un giocatore ospite che inveiva contro i giovani calciatori di casa. La discussione si è subito accesa e dalle parole si è passati ai fatti. Le due donne si sono affrontate, poi è intervenuto il marito di una delle due e subito ne è nata una: quattro o cinque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Lite tra imprenditrice e Purgatori. “Mia? Lasciamo lavorare ‘sta Meloni”. “Chiacchiere, lei quanto paga una lavorat… - rtl1025 : ?? 'I giornali cercano di fomentare la lite tra #Meloni e #Salvini. Secondo me non ci saranno malintesi, ci sarà un… - OvileItalia : RT @erretti42: Lite tra imprenditrice e Purgatori. 'Mia? Lasciamo lavorare 'sta Meloni'. 'Chiacchiere, lei quanto paga una lavoratrice con… - AfinetAlberto : RT @erretti42: Lite tra imprenditrice e Purgatori. 'Mia? Lasciamo lavorare 'sta Meloni'. 'Chiacchiere, lei quanto paga una lavoratrice con… - ANSA_Legalita : Partita tra ragazzini a Ischia finisce in rissa sugli spalti. Lite tra mamme, arriva la polizia e identifica sei pe… -

senza precedentiOrsini e Sala: "Dici soltanto bugie". Toni mai visti Il giornalista Giancarlo Loquenzi, conduttore di Zapping su Rai Radio 1, commenta su Twitter: 'Orsini borbotta come una ...... tagliando fuori dai giochie COHR che potrebbero però venire chiamate nuovamente in causa ... il quale aveva per l'appunto teorizzato l'interruzione dei rapportiApple e WIN Semiconductors e ...Ci sono novità a proposito della clamorosaMourinho e il quarto uomo Serra a Cremona,che portò all'espulsione dello Special One e alla sua squalifica per due turni, poi congelata per il ricorso presentato dal tecnico portoghese. ...

Lite tra imprenditrice e Purgatori. “Mia Lasciamo lavorare ‘sta Meloni” Il Fatto Quotidiano

I carabinieri hanno fermato il figlio per omicidio volontario. Ha preso la madre a martellate. Già domenica la prima discussione col padre ...Sembra non finire la lite tra i tifosi della Ternana e il presidente Bandecchi. Il patron del club ha pubblicato una storia su Instagram dove si è messo in mostra con un occhio bendato: “Vai in giro a ...