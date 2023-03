L’Isola dei fam… iliari

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 9 marzo 2023)dei morti… di fama Libero, di Paola Pellai, pag. 29 Noi stiamo qui a farci le menate sulla farina di grillo e poi c’è chi va fino in Honduras a prendersi ingordi cachet per mangiare schifezze. Nella passata edizione i concorrenti non si sono persi d’animo neppure di fronte a zampe di gallina, cavallette arrostite, vermi, testicoli di toro e persino un frullato con fegato e cuore di mucca. Scannandosi puntualmente per spartirsi il tutto. Si, perché alla fine quello che resta di ogni Isola dei Famosi è proprio quel groviglio di litigate, sgarbi e sotterfugi legati al cibo. La vera gara è su chi perde più chili ma restando in forze per aggiudicarsi le prove fisiche settimanali che poi danno in premio a chi se le aggiudica polpette, spaghetti, lasagne, parmigiano ma vanno bene anche le patatine dello sponsor. Succederà così anche stavolta, nell’edizione numero 17, ...