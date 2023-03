L’Iran è già in grado di dotarsi di una bomba atomica (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Iran è ormai in grado di dotarsi di una bomba atomica. Questa la deflagrante notizia fornita alla Commissione Difesa della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti dal sottosegretario alla Difesa Colim Khal, il 28 febbraio scorso: «Nel 2018, quando l’amministrazione precedente decise di uscire dall’accordo Jcpoa, L’Iran avrebbe avuto bisogno di diciotto mesi per produrre materiale fissile per la bomba atomica. Oggi gli basterebbero circa dodici giorni». La rilevazione da parte dell’Aiea di materiale fissile all’83,7 per cento nella centrale di Fordo, vicinissimo quindi alla soglia del novanta per cento necessario per l’atomica è uno dei tanti elementi che confermano questo allarme. Per comprendere quanto alto sia il pericolo va ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 marzo 2023)è ormai indidi una. Questa la deflagrante notizia fornita alla Commissione Difesa della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti dal sottosegretario alla Difesa Colim Khal, il 28 febbraio scorso: «Nel 2018, quando l’amministrazione precedente decise di uscire dall’accordo Jcpoa,avrebbe avuto bisogno di diciotto mesi per produrre materiale fissile per la. Oggi gli basterebbero circa dodici giorni». La rilevazione da parte dell’Aiea di materiale fissile all’83,7 per cento nella centrale di Fordo, vicinissimo quindi alla soglia del novanta per cento necessario per l’è uno dei tanti elementi che confermano questo allarme. Per comprendere quanto alto sia il pericolo va ...

