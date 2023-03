L’ipocrisia dell’8 marzo: celebrare il ruolo della donna in un giorno. E durante il resto dell’anno? (Di giovedì 9 marzo 2023) Anche stavolta – 8 marzo 2023 – mi sono guardato bene dal presentarmi munito di mimosa al cospetto della mia platea familiare composta da due figlie e una moglie, tutte amatissime. Non l’ho mai fatto né mai lo farò, perché trovo insopportabile la retorica caramellosa attorno alla data celebrativa, come tutte le altre analoghe ricorrenze – seppure di impatto mediatico inferiore (festa del papà il 19 marzo, presunta data del decesso di San Giuseppe padre putativo di Gesù, o dei nonni il 2 ottobre; la giornata della Terra del 22 aprile o ancora – udite, udite – la Giornata mondiale della non violenza programmata per il 2 ottobre, sempre che nel frattempo non scoppi qualche altro conflitto) – in cui l’esibizione dei buoni sentimenti si mescoli con palesi intenti commerciali/consumistici. La solita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Anche stavolta – 82023 – mi sono guardato bene dal presentarmi munito di mimosa al cospettomia platea familiare composta da due figlie e una moglie, tutte amatissime. Non l’ho mai fatto né mai lo farò, perché trovo insopportabile la retorica caramellosa attorno alla data celebrativa, come tutte le altre analoghe ricorrenze – seppure di impatto mediatico inferiore (festa del papà il 19, presunta data del decesso di San Giuseppe padre putativo di Gesù, o dei nonni il 2 ottobre; la giornataTerra del 22 aprile o ancora – udite, udite – la Giornata mondialenon violenza programmata per il 2 ottobre, sempre che nel frattempo non scoppi qualche altro conflitto) – in cui l’esibizione dei buoni sentimenti si mescoli con palesi intenti commerciali/consumistici. La solita ...

