L'intervento di Renzi sulla strage di Cutro è un piccolo capolavoro di oratoria (Di giovedì 9 marzo 2023) L’oratoria parlamentare è scaduta a urlaccio o flosciaggine, ma non per Renzi. Compiaciuto il giusto, visto che il lavoro ben fatto dà soddisfazione anche nelle tempeste emotive, con un linguaggio ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 marzo 2023) L’parlamentare è scaduta a urlaccio o flosciaggine, ma non per. Compiaciuto il giusto, visto che il lavoro ben fatto dà soddisfazione anche nelle tempeste emotive, con un linguaggio ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Catia05605065 : RT @NatMarmo: In un Paese normale Matteo Renzi prenderebbe l'80% dei voti. Siamo in Italia e il suo strabiliante intervento al Senato di ie… - Ro96689588 : RT @agomariagreco: Non chiedete perché ancora seguiamo Renzi e perché nonostante tutto lo riteniamo ancora il meglio che la politica italia… - GiovanniG1950 : RT @mariamacina: GLI SCIACALLI TEMONO I LEONI L’intervento di ieri, in Senato, di Renzi una Lectio Magistralis dal Maestro della Politica.… - GiovanniG1950 : RT @enrico_farda: Ho sentito #Renzi al #Senato. Stasera i talk dovrebbero riconoscere l'unicità e la grandezza del suo intervento, ma purtr… - luciapanizio : RT @VincenzoDales20: L’intervento di Matteo Renzi oggi in Senato mostra come siano coglioni coloro che lo hanno mandato a casa per le barze… -