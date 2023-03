L’Inter e le piccole in trasferta: a La Spezia ritorna la combinazione (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Inter, dopo essersi rimessa in carreggiata col Lecce, si trova subito davanti a un nuovo test. Lo Spezia infatti ha tutti i principali fattori di rischio. PARTITA INSIDIOSA – L’Inter con la vittoria sul Lecce ha respinto i venti di crisi che iniziavano a soffiare dopo Bologna. Ma Spezia-Inter riporta subito i nerazzurri nelle condizioni di massima attenzione. Perché si ripresentano tutti i principali fattori di rischio per gli uomini di Inzaghi. Quelli che portano a partite preparate male, approcciate con superficialità e giocate poi tra mille difficoltà. QUESTIONE DI LIVELLO – Lo Spezia infatti è quart’ultimo in classifica. Il che non restituisce alla squadra di Semplici l’allure dell’alta nobiltà sportiva. Il primo, grande campanello d’allarme per L’Inter. L’attenzione, la ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023), dopo essersi rimessa in carreggiata col Lecce, si trova subito davanti a un nuovo test. Loinfatti ha tutti i principali fattori di rischio. PARTITA INSIDIOSA –con la vittoria sul Lecce ha respinto i venti di crisi che iniziavano a soffiare dopo Bologna. Ma-Inter riporta subito i nerazzurri nelle condizioni di massima attenzione. Perché si ripresentano tutti i principali fattori di rischio per gli uomini di Inzaghi. Quelli che portano a partite preparate male, approcciate con superficialità e giocate poi tra mille difficoltà. QUESTIONE DI LIVELLO – Loinfatti è quart’ultimo in classifica. Il che non restituisce alla squadra di Semplici l’allure dell’alta nobiltà sportiva. Il primo, grande campanello d’allarme per. L’attenzione, la ...

