L'Intelligence Usa: I pericoli maggiori per il mondo? Vengono dalla Cina. La vera polveriera è Taowan (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono due le sfide strategiche, tra loro intrecciate, che gli Stati Uniti e i loro alleati dovranno affrontare quest'anno: da un lato una contesa per l'ordine globale che coinvolge potenze globali e regionali e attori non statali; dall'altro la convergenza di crisi climatiche, umane e sanitarie. Sono quattro, invece, i Paesi con i quali gli Usa si dovranno confrontare: Cina, Russia, Iran e Corea del Nord. E' questa la valutazione della comunita' d'intelligence statunitense, espressa nell'ultimo rapporto annuale ("Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community"), pubblicato dall'Ufficio della direttrice delL'Intelligence nazionale (Odni) Avril Haines. Il documento si sofferma anche su ulteriori questioni transnazionali, potenziali conflitti tra Stati e situazioni di fragilita', ma conferma che e' la Cina il principale ...

