L'insulto a Piantedosi: vergogna tedesca durante Bayern-Psg | Guarda (Di giovedì 9 marzo 2023) Brutale attacco al ministro degli Interni Matteo Piantedosi nel corso di Bayern Monaco-Psg, ritorno degli ottavi di Champions League (per la cronaca, vinto dai bavaresi). Sugli spalti dell'Allianz Arena, gli ultrà tedeschi hanno esposto uno striscione di insulti al titolare del Viminale e i simpatizzanti di sinistra italiani su Twitter esultano invocando le dimissioni di Piantedosi, sebbene le offese dei tifosi del Bayern c'entrino nulla con la strage di migranti di Cutro. I sostenitori di casa hanno così scritto: "No to bans of fans Piantedosi uomo di mer***a", con l'insulto in italiano per renderlo immediatamente intellegibile anche oltre le Alpi. Traduzione della prima parte: "No ai divieti ai tifosi…". Il riferimento è al divieto di trasferta imposto dai tifosi di un altro club ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Brutale attacco al ministro degli Interni Matteonel corso diMonaco-Psg, ritorno degli ottavi di Champions League (per la cronaca, vinto dai bavaresi). Sugli spalti dell'Allianz Arena, gli ultrà tedeschi hanno esposto uno striscione di insulti al titolare del Viminale e i simpatizzanti di sinistra italiani su Twitter esultano invocando le dimissioni di, sebbene le offese dei tifosi delc'entrino nulla con la strage di migranti di Cutro. I sostenitori di casa hanno così scritto: "No to bans of fansuomo di mer***a", con l'in italiano per renderlo immediatamente intellegibile anche oltre le Alpi. Traduzione della prima parte: "No ai divieti ai tifosi…". Il riferimento è al divieto di trasferta imposto dai tifosi di un altro club ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zagorello : @ellyesse @chetempochefa Si Elly va tutto bene, tv , dichiarazioni, ecc ma che PIANTEDOSI SIA ANCIRA IN CARICA È UN… - Sfrenest : RT @Sanfello: 'Hai la faccia come un Piantedosi' si avvia a diventare rapidamente un insulto molto pesante - pasqualeb : RT @Sanfello: 'Hai la faccia come un Piantedosi' si avvia a diventare rapidamente un insulto molto pesante - Sanfello : 'Hai la faccia come un Piantedosi' si avvia a diventare rapidamente un insulto molto pesante - Fab8Ro : @DeleddaCarmen @liberamentepaol @di_maglio @BelpietroTweet Se c'è omissione di soccorso lo può stabilire solo la ma… -