L' insostenibile leggerezza del food delivery

EY Foundation ha condotto un'interessante indagine di cui non ho capito nulla, tanto capillarmente ha suddiviso il campione fra digitali e analogici, sostenibili e insostenibili, utenti di app convenzionali e utenti di app antispreco. Così che ne risultino sottocategorie di difficile interpretazione come i sostenibili analogici utenti di app convenzionali o gli insostenibili digitali utenti di app antispreco. Sottigliezze che fatalmente sfuggono a me che, me ne dolgo, devo essere un insostenibile analogico utente di app convenzionali, cosa che mi colloca all'incirca un gradino sotto lo scimpanzè. Ci credo che non ne ho capito nulla, abbiate pazienza, però almeno un dato mi sembra molto chiaro. I più fervidi clienti del food delivery sono i sostenibili digitali convinti che il cambiamento climatico sia un problema di cui occuparsi ...

