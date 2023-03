ROMA - Dopo il mancato accordo sul divorzio tra F rancesco Totti e Ilary Blasi la palla passa al giudice e sono stante le questioni da affrontare prima che i due possano definitivamente voltare pagina,...dal mondo della tv riguardo la conduzione dello show " Lol - Chi ride è fuor i", affidata a Fedez , ma che sarebbe stata prima proposta alla coppia Pio & Amedeo , trovando un clamoroso ..In casa bianconera si fa il punto sul futuro. Adesso, secondo l'ultima, potrebbe esserci un cambio in porta: i dettagli. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', alla Juventus piace un portiere in particolare che, adesso, potrebbe arrivare ...

L'incredibile indiscrezione su Totti e Noemi: "Erano pronti a sposarsi". Ma Ilary Blasi.... Corriere dello Sport

Pio e Amedeo avrebbero rifiutato la conduzione di Lol-Chi ride è fuori per un motivo ben preciso. Pare che non abbiano voluto fare uno sgarro a Mediaset. Pio e Amedeo sono due comici che in ...Secondo il sito Dagospia il duo pugliese avrebbe rifiutato la proposta di condurre lo show, in nome della fedeltà giurata a Mediaset, che li ha lanciati ...