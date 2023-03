L’incontro “Donne & Disabilità” della V Municipalità per l’8 marzo, Trapanese: “Momento importante condiviso con i giovani” (Di giovedì 9 marzo 2023) Una sala gremita ha inaugurato il ciclo di incontri organizzato dalla V Municipalità nell’ambito del “marzo donna”. “Donne & Disabilità”, questo il tema del dibattito tenutosi mercoledì 8 marzo presso la sala consiliare Silvia Ruotolo. AlL’incontro erano presenti l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese, la presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Una sala gremita ha inaugurato il ciclo di incontri organizzato dalla Vnell’ambito del “donna”. “”, questo il tema del dibattito tenutosi mercoledì 8presso la sala consiliare Silvia Ruotolo. Alerano presenti l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca, la presidente, Clementina Cozzolino, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

