Lille-Lione venerdì 10 marzo 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 9 marzo 2023) Due squadre in fase ascendente ma reduci da due pareggi nell’ultimo turno aprono il ventisettesimo turno di Ligue1. Ilha strappato un prezioso pareggio nel derby del Nord contro il Lens e hanno mantenuto il distacco di 5 punti sulla zona Champions, ora più che mai vicina per una squadra partita con il freno a mano tirato e con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : Ligue 1, giornata 26: poker PSG, dilaga il Montpellier #Lens #Lille #Lione #Monaco #Nizza #OlympiqueMarsiglia… - 11contro11 : Ligue 1, giornata 25: Marsiglia ko, il PSG vola a +8 #Lens #Lille #Lione #Monaco #Nizza #OlympiqueMarsiglia… -

...45 Spezia - Inter CALCIO - LA LIGA 21:00 Cádiz - Getafe CALCIO - BUNDESLIGA 20:30 Colonia - VfL Bochum CALCIO - LIGUE 1 21:00CALCIO - EREDIVISIE 20:00 Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk ......45 Spezia - Inter CALCIO - LA LIGA 21:00 Cádiz - Getafe CALCIO - BUNDESLIGA 20:30 Colonia - VfL Bochum CALCIO - LIGUE 1 21:00CALCIO - EREDIVISIE 20:00 Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk ......45 Spezia - Inter CALCIO - LA LIGA 21:00 Cádiz - Getafe CALCIO - BUNDESLIGA 20:30 Colonia - VfL Bochum CALCIO - LIGUE 1 21:00CALCIO - EREDIVISIE 20:00 Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk ...

Formazioni Lille-Lione | Pronostici e quote | 10-03-2023 Infobetting

"Nato in mare" recita il passaporto di Mavuba, figlio d'arte e capitano del Lille di Garcia: 40 anni dopo il padre ha giocato i Mondiali.MIGLIOR BOOKMAKER DEL MESE Allo stadio Pierre Mauroy si gioca il match valido per la ventisettesima giornata di Ligue 1 tra Lille e Lione. Le due squadre hanno deluso le aspettative fino ad ora e cerc ...