Lilibet Diana è stata battezzata, Re Carlo: è principessa (Di giovedì 9 marzo 2023) La prima volta della 'principessa Lilibet Diana' Un portavoce dei Sussex per la prima volta l'8 marzo ha definito la secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle 'principessa Lilibet Diana'. E' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 marzo 2023) La prima volta della '' Un portavoce dei Sussex per la prima volta l'8 marzo ha definito la secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle ''. E' ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Harry e Meghan Markle hanno battezzato la figlia Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Nel comunicato in cui annuncian… - MENUETTOit : #Food e #Music: Meghan Markle e Harry rivelano: la «principessa» Lilibet Diana è stata battezzata - Amica - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: La secondogenita dei Sussex è stata battezzata e nel comunicato ufficiale, per la prima volta, viene chiamata con il titolo… - infoitcultura : Harry e Meghan annunciano il battesimo della “principessa” Lilibet Diana - Pigi06156123 : RT @ilgiornale: La secondogenita dei Sussex è stata battezzata e nel comunicato ufficiale, per la prima volta, viene chiamata con il titolo… -