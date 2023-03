Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Libano: Gen.Vergori, grave crisi non incide - iconanews : Libano: Gen.Vergori, grave crisi non incide - notizienet : Libano: Gen.Vergori, grave crisi non incide - Condizioni riconoscimento confini, ma serve volontà politica -

In merito alla situazione di stallo politico nel Paese, Vergori ha aggiunto: "Ci auguriamo si passi presto a una fumata bianca per l'elezione del presidente della Repubblica in". Parlando in ......della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica deldel .... C. A. Teo Luzi Mercoledì 8 marzo Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ......L'impegno dei Caschi blu dell'ONU per rendere le LAF un riferimento efficiente e credibile per le Istituzioni e le Comunità locali " ha sottolineato Comandante del Contingente Italiano in

Libano: Gen.Vergori, grave crisi non incide - Ultima Ora Agenzia ANSA

"La popolazione libanese sta vivendo una crisi di proporzioni storiche, è un Paese quasi in ginocchio. L'asticella dei costi sociali sale sempre di più e le condizioni economiche del Paese sono disast ...Il Contingente dell'ONU dona un impianto fotovoltaico al Comando delle Forze Armate Libanesi del Sud del Libano ...