L’hotel che vuole mettere il disabile in una “saletta un po’ in disparte”: «Ci hanno umiliati perché non era gradito a tavola» (Di giovedì 9 marzo 2023) Cecilia Bonaccorsi, 67 anni, romana, farmacista in pensione e iscritta all’associazione “Con i miei occhi”, ha un figlio che si chiama Tommaso, ha 24 anni ed è affetto dalla sindrome di Norrie. Lei e il marito Remo Pimpinelli dicono che il ragazzo «è un disabile grave ma noi l’abbiamo portato in tutto il mondo e nessuno ci ha mai riservato un simile trattamento». La famiglia Pimpinelli frequenta San Martino di Castrozza in Trentino da 19 anni, perché a Tommaso piace la montagna. Quest’anno nel loro albergo di fiducia era tutto esaurito. E allora loro hanno affittato alL’hotel Cobricon Beauty & Relax. Ma la vacanza è terminata dopo soli tre giorni. Il motivo lo raccontano oggi a Repubblica: «Alcuni ospiti si sono lamentati di suo figlio a cena, vi va se vi sistemo in una saletta un po’ in ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Cecilia Bonaccorsi, 67 anni, romana, farmacista in pensione e iscritta all’associazione “Con i miei occhi”, ha un figlio che si chiama Tommaso, ha 24 anni ed è affetto dalla sindrome di Norrie. Lei e il marito Remo Pimpinelli dicono che il ragazzo «è ungrave ma noi l’abbiamo portato in tutto il mondo e nessuno ci ha mai riservato un simile trattamento». La famiglia Pimpinelli frequenta San Martino di Castrozza in Trentino da 19 anni,a Tommaso piace la montagna. Quest’anno nel loro albergo di fiducia era tutto esaurito. E allora loroaffittato alCobricon Beauty & Relax. Ma la vacanza è terminata dopo soli tre giorni. Il motivo lo raccontano oggi a Repubblica: «Alcuni ospiti si sono lamentati di suo figlio a cena, vi va se vi sistemo in unaun po’ in ...

