L’ex-capo Cia, Panetta: cacciare Russia da Donbass e Crimea, solo così negozierà sull’Ucraina (Di giovedì 9 marzo 2023) Intervistato dal Corriere della Sera sulla crisi Ucraina L’ex-direttore della Cia, Leon Panetta, nominato all’epoca da Obama, suggerisce la strategia necessaria, secondo lui, per mettere spalle al muro Putin e risolvere il conflitto che minaccia le frontiere dell’Europa e rischia di far esplodere la Terza Guerra Mondiale. Il primo passo dovrebbe essere, secondo Panetta, ex-capo di gabinetto dell’amministrazione Clinton e, poi, anche segretario della Difesa Usa, quello di rompere il fronte geopolitico sino-russo, cercando di recuperare le relazioni con Pechino. Cosa non facile dopo le ultime mosse di Biden che hanno irritato non poco la Cina. “Penso che abbia molto senso che il presidente (Biden, ndr) parli con Xi. Non c’è dubbio che i rapporti siano particolarmente tesi in questo momento, per molti motivi: i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Intervistato dal Corriere della Sera sulla crisi Ucraina-direttore della Cia, Leon, nominato all’epoca da Obama, suggerisce la strategia necessaria, secondo lui, per mettere spalle al muro Putin e risolvere il conflitto che minaccia le frontiere dell’Europa e rischia di far esplodere la Terza Guerra Mondiale. Il primo passo dovrebbe essere, secondo, ex-di gabinetto dell’amministrazione Clinton e, poi, anche segretario della Difesa Usa, quello di rompere il fronte geopolitico sino-russo, cercando di recuperare le relazioni con Pechino. Cosa non facile dopo le ultime mosse di Biden che hanno irritato non poco la Cina. “Penso che abbia molto senso che il presidente (Biden, ndr) parli con Xi. Non c’è dubbio che i rapporti siano particolarmente tesi in questo momento, per molti motivi: i ...

