L’Europa è lontana dall’essere una comunità politica | per ripartire bisogna cambiare il sistema

(Di giovedì 9 marzo 2023) È noto che i Paesi che sono stati oggetto dello strapotere sovietico e quelli che dopo la caduta dell’Urss sono oggetto dell’opprimente potenza russa anelano tutti a entrare nel. Il punto è che il passaggio dalcollettivista a quello capitalistico, dopo la caduta del muro di Berlino, non ha cambiato la mentalità dei poteri forti, che prima erano organi di partito e ora hanno cambiato la veste in quella di magnati economici. Insomma si fugge dall’oppressione, ma in Europa non è che vada tutto per il meglio, poiché il principio di eguaglianza economia e sociale, fondamento della nostra Costituzione repubblicana, è stato ovunque superato dal principio della concorrenza unito a quello di una martellante propaganda che uccide sul nascere la formazione di qualsiasi reazione. Insomma anche in Occidente, in forma meno roboante, si assiste al ...