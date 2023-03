Leucemia mieloide acuta, cellule ingegnerizzate per raggiungere il midollo osseo. Lo studio italiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Attraverso cellule ingegnerizzate è possibile raggiungere il midollo osseo in modo più efficace, il che potrebbe migliorare notevolmente le terapie contro la Leucemia. A compiere un significativo passo in avanti in questa direzione uno studio italiano, pubblicato sulla rivista scientifica Blood, condotto dai ricercatori della Fondazione Tettamanti, in collaborazione con la University of North Carolina a Chapel Hill, l’Università Milano-Bicocca, l’IRCCS San Raffaele di Milano, l’IRCCS Humanitas Research Hospital di Rozzano, l’Humanitas University, l’Istituto di Neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche, l’Università La Sapienza di Roma, l’Ospedale Universitario di Perugia e il King’s College di Londra. Il team, guidato da Marta Serafini, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Attraversoè possibileilin modo più efficace, il che potrebbe migliorare notevolmente le terapie contro la. A compiere un significativo passo in avanti in questa direzione uno, pubblicato sulla rivista scientifica Blood, condotto dai ricercatori della Fondazione Tettamanti, in collaborazione con la University of North Carolina a Chapel Hill, l’Università Milano-Bicocca, l’IRCCS San Raffaele di Milano, l’IRCCS Humanitas Research Hospital di Rozzano, l’Humanitas University, l’Istituto di Neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche, l’Università La Sapienza di Roma, l’Ospedale Universitario di Perugia e il King’s College di Londra. Il team, guidato da Marta Serafini, ha ...

