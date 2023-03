Lettera a Ludovico Ariosto trafugata torna all' Archivio di Stato di Massa

(Di giovedì 9 marzo 2023) Unascritta dal duca Alfonso I d'Este e indirizzata ae' stata restituita dai carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia all'didi, dal ...

Unascritta dal duca Alfonso I d'Este e indirizzata aAriosto e' stata restituita dai carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia all'Archivio di Stato di Massa, dal ...

Clamoroso ritrovamento: recuperata una lettera inviata a Ludovico Ariosto. Scritta nel 1524 LA NAZIONE

MASSA : La missiva era stata scritta dal duca Alfonso I d'Este nel 1524. L'hanno riportata in Toscana i carabinieri tutela patrimonio culturale di Venezia ...