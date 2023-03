Letizia a 9 anni imita la premier e Giorgia Meloni le invia un video-messaggio | «Preparati | tra 5 anni tocca a te»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rivergv : RT @milfitaliane41: Letizia, 41 anni, da Vicenza. Cerco un uomo con cui addolcire questa vita piena di stress quotidiano. Contattami qui ht… - toni_guglielmo : RT @milfitaliane41: Letizia, 41 anni, da Vicenza. Cerco un uomo con cui addolcire questa vita piena di stress quotidiano. Contattami qui ht… - milfitaliane41 : Letizia, 41 anni, da Vicenza. Cerco un uomo con cui addolcire questa vita piena di stress quotidiano. Contattami qui - CronacheMc : CIVITANOVA - Letizia Nardi di 96 anni è deceduta intorno alle 20 nella sua abitazione in corso Garibaldi, la 76enne… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Letizia Pieroni, 9 anni, si traveste da #GiorgiaMeloni e attacca anche la #Serracchiani: delirio ad #Ascoli https://t… -

... anche se mia figliaera intimorita dall' accento romano . Neglipassati si è mascherata da Loredana Bertè quando è tornata a Sanremo, poi da Malgioglio al Grande Fratello. Stiamo già ...Noemiinvece è sparita. Tutto già organizzato, poi dopo i risultati elettorali non si è ... L'amore tra loro sbocciò quasi 10fa, nel 2013. Un bilancio ' L'amore è come il Giro d'Italia, ...... le nuove 'università professionali' (hanno una decina d') che danno una alta formazione sulle ... Oppure come, che studia allo scientifico di Varese, si sta informando per una facoltà di ...

Letizia a 9 anni imita la premier e Giorgia Meloni le invia un video-messaggio: «Preparati, tra 5 anni tocca a ilgazzettino.it

Per carnevale la piccola Letizia aveva imitato il premier, avvolta in un tricolore. E a sorpresa è arrivata la risposta della Meloni: "La tua maschera è la più bella di tutte. Preparati, perché tra ci ...Civitanova Marche (Macerata), 9 marzo 2023 - Insieme nella vita e insieme anche nella morte. Se ne sono andate a poche ore di distanza l’una dall’altra Letizia Nardi di 96 anni e Angela Bellissimo di ...