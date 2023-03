L'errore nel biglietto della lotteria ha fatto perdere a una coppia 204 milioni di euro (Di giovedì 9 marzo 2023) I festeggiamenti per il colpo milionario alla lotteria sono durati poco. Rachel Kennedy e Liam McCrohan, due giovani fidanzati inglesi, hanno subito una doccia fredda quando hanno scoperto di aver perso 182 milioni di sterline (oltre... Leggi su today (Di giovedì 9 marzo 2023) I festeggiamenti per il colpo milionario allasono durati poco. Rachel Kennedy e Liam McCrohan, due giovani fidanzati inglesi, hanno subito una doccia fredda quando hanno scoperto di aver perso 182di sterline (oltre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La Procura Federale, già bacchettata dalla Corte d'Appello dopo la richiesta di -9 punti (aumentata dalla Corte a -… - PagellaPolitica : ? Il ministro Matteo Piantedosi sbaglia: non è vero che nel 2016 era ancora attiva Mare Nostrum. L’operazione umani… - teatrolafenice : «È men male l’agitarsi nel dubbio, che il riposar nell’errore». Ad Alessandro Manzoni, nato oggi a Milano nel 1785… - sinitSermoneta : RT @NFratoianni: Visita #Netanyahu in Italia un errore del #governoMeloni. Non è benvenuto nel nostro Paese: un uomo pericoloso che sta inc… - Gio11Mel : @VannaEsposito14 L’unico vero errore è ki gli ha dato così tanta importanza a questa Soleil facendola credere quell… -