L’eredità di Sebastiano Timpanaro

(Di giovedì 9 marzo 2023) Presentando una sua raccolta di studi,(Parma 1923 – Firenze 2000) disse che quelli erano gli scritti minori di un filologo che non aveva al suo attivo scritti first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... s_nicolucci : Perché Sebastiano non voleva denunciare la scomparsa della moglie? Perché vendere le bici prima del ritrovamento?… -

...ne ripercorrerà la carriera per poi riflettere sulla sua... ma anche'influenza esercitata su alcuni grandi protagonisti del ... È il caso del famoso San, visibile per la prima volta ......ne ripercorrerà la carriera per poi riflettere sulla sua... ma anche'influenza esercitata su alcuni grandi protagonisti del ... È il caso del famoso San, visibile per la prima volta ...Somme derivanti dalla rendita del terreno lasciato in... Il pm aveva chiesto'assoluzione per tutti gli imputati. Tra gli ... oltre ai giornalistiSalemi, difeso da Fabiola Fuccio, ...