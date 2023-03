Leonardo DiCaprio e Kim Kardashian: interrogati dall'FBI per un'amicizia pericolosa (Di giovedì 9 marzo 2023) L'attore fu interrogato dall'FBI per lo strano rapporto d'amicizia con uno dei finanziatori di The Wolf of Wall Street. Negli ultimi giorni sono stati resi noti alcuni documenti dell'FBI che rivelano dei legami tra Leonardo DiCaprio e il finanziere malese ora latitante Jho Low. Secondo quanto riportato da Bloomberg, nel 2018 DiCaprio è stato interrogato dall'FBI come potenziale testimone in merito alla sua relazione con Low, accusato di aver sottratto 4,5 miliardi di dollari dal fondo sovrano malese 1Malaysia Development Berhard (1MDB). DiCaprio avrebbe incontrato per la prima volta Low in un nightclub di New York nel 2010 e avrebbe poi instaurato una stretta relazione con il finanziere. Pare che Low abbia fatto incetta di regali all'attore - tra … Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023) L'attore fu interrogato'FBI per lo strano rapporto d'con uno dei finanziatori di The Wolf of Wall Street. Negli ultimi giorni sono stati resi noti alcuni documenti dell'FBI che rivelano dei legami trae il finanziere malese ora latitante Jho Low. Secondo quanto riportato da Bloomberg, nel 2018è stato interrogato'FBI come potenziale testimone in merito alla sua relazione con Low, accusato di aver sottratto 4,5 miliardi di dollari dal fondo sovrano malese 1Malaysia Development Berhard (1MDB).avrebbe incontrato per la prima volta Low in un nightclub di New York nel 2010 e avrebbe poi instaurato una stretta relazione con il finanziere. Pare che Low abbia fatto incetta di regali all'attore - tra …

