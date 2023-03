Leo Gassmann | “Bennato mi ha cambiato la vita” Su Lda | “Quel pregiudizio che ci lega…”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Edoardo e Lucio sono dei giganti della musica italiana”. Parole di Leo Gassman che nell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha portato sul palco un brano dedicato a Dalla, “Caro Lucio”, e ha duettato con. In occasione della serata delle cover hanno eseguito un medley che racconta i grandi paradossi della società nello stile unico del noto cantautore napoletano, graffiante e ironico: A cosa serve la guerra (tratta dal disco “L’uomo occidentale”, 2003), L’isola che non c’è e Il Rock del Capitano Uncino (tratti dall’album “Sono solo canzonette”, 1980). “La mia musica, ma non solo la mia, si regge – ha aggiunto il cantante – anche sulle loro spalle. Edo mi halanon solo con le canzoni, ma con i consigli, le parole, l’amicizia. Dalla non l’ho conosciuto, ma è stato per me necessario ...

La confessione di'Tra un po' comincerò a lavorarci avendo un contratto anche per il prossimo anno'. Il successo dell'ultimo Festival ha fatto gioire i piani alti di viale Mazzini. Lo ...Dal comico Nino Frassica, protagonista della terza edizione del comedy show LOL: chi ride è fuori , al giovane cantautore, da Lorella Cuccarini, pronta per il serale del talent show ...Poi Fiorello ha fatto entrare l'altro ospite di oggi, 'un altro Lg' e tutti insieme hanno salutato il pubblico cantando 'L'isola che non c'è' di Edoardo Bennato.

