L’Eintracht: «Le autorità napoletane non possono o non vogliono garantire la sicurezza» (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Eintracht ha ribadito la propria posizione sul divieto di trasferta per i tifosi delL’Eintracht in occasione della gara di ritorno degli ottavi di Champions a Napoli (prevista per mercoledì prossimo) Ora c’è il decreto della Prefettura di Napoli che vieta la vendita dei biglietti a persone residenti in Germania, L’Eintracht ne è stato informato. «Si tratta di un processo unico e distorsivo della concorrenza nel calcio europeo per club», afferma Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione delL’Eintracht. «Il fatto che le partite contro il Napoli siano state classificate come cosiddette partite ad alto rischio a causa della rivalità e delle circostanze generali, che ovviamente hanno anche rappresentato una sfida per i rispettivi agenti di sicurezza in Germania, non è una scoperta nuova ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023)ha ribadito la propria posizione sul divieto di trasferta per i tifosi delin occasione della gara di ritorno degli ottavi di Champions a Napoli (prevista per mercoledì prossimo) Ora c’è il decreto della Prefettura di Napoli che vieta la vendita dei biglietti a persone residenti in Germania,ne è stato informato. «Si tratta di un processo unico e distorsivo della concorrenza nel calcio europeo per club», afferma Philipp Reschke, membro del consiglio di amministrazione del. «Il fatto che le partite contro il Napoli siano state classificate come cosiddette partite ad alto rischio a causa della rivalità e delle circostanze generali, che ovviamente hanno anche rappresentato una sfida per i rispettivi agenti diin Germania, non è una scoperta nuova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : L’Eintracht: «Le autorità napoletane non possono o non vogliono garantire la sicurezza» Il club: «La rivalità è no… - Cardlen : RT @Gio_Dusi: Ufficiale: a Napoli non ci potranno essere tifosi dell'Eintracht. Il CEO Hellmann l'ha definita 'un'inaccettabile interferenz… - Gio_Dusi : Ufficiale: a Napoli non ci potranno essere tifosi dell'Eintracht. Il CEO Hellmann l'ha definita 'un'inaccettabile i… - ValerioMoggia : 'È una grave e inaccettabile interferenza da parte delle autorità italiane nell'organizzazione di un torneo europeo… - cn1926it : #Eintracht, l’AD: “Le autorità italiane protagoniste di un’ingerenza inaccettabile” -