L'Egitto offre la cittadinanza agli stranieri per attirare investimenti e capitali. Ma chiude i battenti l'ultimo media indipendente rimasto ...

(Di giovedì 9 marzo 2023) L'ha annunciato la sua volontà di offrire lainvestitoridisposti a investire almeno $ 250.000 nel paese. La decisione è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale per decisione del Primo Ministro Mostafa Madbouli, riporta il quotidiano di Stato Al - Ahram. Vi sono quattro condizioni da soddisfare per ottenere la nazionalità egiziana. Gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FarodiRoma : L’Egitto offre la cittadinanza agli stranieri per attirare investimenti e capitali. Ma chiude i battenti l’ultimo m… -

Alla fine dell'anno scorso il Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato un programma di prestito di 3 miliardi di dollari per l'distribuito su 46 mesi, condizionato a 'un passaggio ...La proprietaria, Stella Pullman, è appassionata di letteratura ea Leonard un'opportunità che ... uno dei maggiori poeti greci della modernità, nato ad Alessandria d', dove ha trascorso gli ...Il gruppouno spazio per promuovere il coordinamento tra le autorità nazionali". Von der ... quest'anno daremo priorità a questo lavorare con particolare attenzione a Tunisia e. ...

L'Egitto offre la cittadinanza agli stranieri per attirare investimenti e ... Farodiroma

Delle creazioni con Amore per aiutare. È il motto dell’Associazione Libera Espressione Onlus di Settimo, che dal 2017 aiuta alcuni bambini orfani del Cairo in Egitto dando loro un sostegno economico i ..."Nel campo delle politiche migratorie, "come lei giustamente sottolinea, mentre noi lavoriamo per raggiungere un accordo su un legislativo comune quadro, l'Ue può agire. Per questo motivo ho definito ...